25 mila euro di apparati informatici alle scuole superiori, il bando di TLC Telecomunicazioni

Oltre 25 mila euro di apparati informatici in buono stato e destinati alle scuole superiori. È questo il contenuto del bando di TLC Telecomunicazioni, compagnia telefonica nazionale con sede in Formia, destinato a scuole, enti, università e associazioni che abbiano come scopo/oggetto sociale lo studio delle telecomunicazioni e dell’informatica. Si tratta della più grande donazione mai effettuata da TLC Telecomunicazioni.

Il materiale del bando, usato ma in perfetto stato, consiste in router, switch, schede audio, ripetitori wifi, alimentatori e cavi. (in maggioranza CISCO ma anche di altri brand) Il bando è aperto a enti e scuole di tutta Italia che siano dotate di un laboratorio di informatica e abbiano tra le materie lo studio delle reti. Per la partecipazione occorre presentare un progetto motivato in carta semplice, assieme a una presentazione della scuola, da inviare via mail a commerciale@tlctel.com . Un responsabile di TLC prenderà contatti con l’istituto che sarà selezionato sulla base dello scopo didattico per cui utilizzerebbe gli apparati donati.

Giuseppe Del Prete, CEO di TLC Telecomunicazioni, afferma: “Siamo una compagnia telefonica diversa. Destiniamo parte del nostro budget ad iniziative di promozione e di inclusione sociale. Siamo da sempre sostenitori dei giovani e della scuola in particolare. Ospitiamo da diversi anni in azienda diversi studenti per percorsi di alternanza scuola-lavoro ora PCTO, solitamente in presenza, quest’anno a distanza, inoltre siamo fornitori di fibra ottica dedicata a progetto per diverse scuole in tutta Italia. In questo anno funesto per l’Italia e per il mondo, ci siamo chiesti cosa potevamo fare di più per i giovani e per la scuola. Da questa riflessione nasce questa donazione che speriamo possa essere da spunto per le scuole partecipanti nel realizzare nuovi progetti e da stimolo materiale e morale per la scuola vincitrice e per i suoi studenti e con essi, del loro e del nostro futuro”

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nazionale nata nel 2005, con sede a Formia (LT). Il bando si colloca nell’ambito delle attività di sostegno del territorio, della formazione scolastica e dei giovani dell’azienda. Nel 2018 vinse l’I.T.T. Pacinotti di Fondi, nel 2019 l’I.T.I. Cannizzaro di Colleferro mentre nel 2020 l’I.I.S. Volta di Frosinone. TLC Telecomunicazioni offre servizi di telefonia VOIP, connettività in fibra ottica a clienti sia privati che business, realizzazione di centralini e sistemi di backup. Il focus dell’azienda è la realizzazione di progetti in fibra ottica dedicata a progetto per la cliente top business e la pubblica amministrazione portando al fibra ottica anche dove non c’è attraverso uno scavo stradale dedicato al singolo cliente. Un’azienda che propone servizi all’avanguardia con un ottimo rapporto qualità prezzo, l’attenzione ai clienti aziendali e domestici, il sostegno a eventi e progetti del territorio. TLC svolge la sua attività su tutta Italia e offre un servizio tecnologicamente all’avanguardia e con standard qualitativi eccellenti. Info su www.tlctel.com , commerciale@tlctel.com , 800.132824 (Sig. Marco Bove).

COMUNICATO STAMPA