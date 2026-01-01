24enne perde tre dita per’esplosione di un botto, poi ci riprova e si ferisce di nuovo

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli un giovane di 24 anni, originario di Roma, è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un petardo. Il ragazzo ha riportato l’amputazione di tre dita della mano ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, uno dei presidi di riferimento per le emergenze legate ai “botti” di fine anno.

Dopo le prime cure e la successiva dimissione, il giovane — nonostante le raccomandazioni mediche e le gravi conseguenze appena subite — avrebbe acceso un altro artificio pirotecnico, rimanendo nuovamente ferito. In questo secondo episodio ha riportato lesioni al volto e a un occhio, rendendo necessario un nuovo ricovero nella stessa struttura sanitaria.

