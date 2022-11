22enne dietro minaccia di un coltello rapina due giovani e fugge: bloccato e arrestato

Nella serata di ieri , i carabinieri del

Nucleo operativo e radiomobile della

Compagnia di Avezzano hanno arrestato un 22enne italiano, nella flagranza di rapina ai danni di due giovani appena maggiorenni.

I militari , già in pattugliamento, sono intervenuti sulla segnalazione delle vittime, costrette a consegnare pochi euro dietro minaccia di un coltello. L’uomo , durante la fuga dal luogo del delitto , è stato bloccato dalla pattuglia e condotto in caserma . Gli accertamenti da parte del nucleo di operatori intervenuti ha portato all’arresto per rapina .

Il 22enne è stato condotto presso il carcere di teramo a disposizione della magistratura Avezzanese informata dell’accaduto . Nei prossimi gg l’udienza di convalida.

Comunicato stampa – foto archivio

