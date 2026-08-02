22° Slalom Automobilistico Città di Santopadre, Ciacciarelli: “Un evento che valorizza sport e territorio”

“Il 22° Slalom Automobilistico Città di Santopadre rappresenta un appuntamento di grande rilievo per il nostro territorio, capace di coniugare la passione per lo sport automobilistico con la promozione delle eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche della provincia di Frosinone e dell’intero Lazio.

Manifestazioni come questa, che nel corso degli anni hanno saputo consolidarsi e crescere, costituiscono un importante strumento di valorizzazione dei borghi e delle comunità locali, richiamando appassionati, piloti e visitatori provenienti anche da fuori regione, con ricadute positive sull’economia e sulle attività del territorio.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente dell’ASD Motorsport 2C, Diego De Nardo, al Sindaco di Santopadre, Giampiero Forte, all’Amministrazione Comunale, al Presidente dell’ACI Frosinone, Maurizio Federico, a tutti gli organizzatori, ai volontari e ai piloti che, con impegno e passione, rendono possibile lo svolgimento di una manifestazione che rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera provincia.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.