21 Giugno Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma

Martedì 21 giugno otto illustri ematologi risponderanno

Il 21 giugno 2022 si celebra la 17° edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri.

La Giornata sarà un’occasione speciale per illustrare i rilevanti progressi della Ricerca Scientifica e per essere ancora più vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio nazionale.

Di seguito il calendario degli appuntamenti che AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma introdurrà in occasione di questo importante appuntamento annuale.

LINEA DIRETTA CON GLI EMATOLOGI

Martedì 21 giugno, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il

Al numero verde gratuito risponderanno otto illustri ematologi e un pool di altri specialisti, per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti in tutto il Paese.

Di seguito il dettaglio delle fasce orarie nelle quali gli ematologi saranno a disposizione di pazienti, familiari e di chiunque voglia avere maggiori informazioni su patologie e novità terapeutiche.

8-9.30 Prof. Attilio Olivieri 9.30-11 Prof. Fabrizio Pane 11-12.30 Prof. Francesco Buccisano 12.30-14 Dott. Giuseppe Visani 14-15.30 Prof. Marco Gobbi 15.30-17 Prof.ssa Giorgina Specchia 17-18.30 Dott.ssa Maria Teresa Petrucci 18.30-20 Prof. Maurizio Martelli

CONFERENZA STAMPA NAZIONALE

Martedì 21 giugno alle ore 11,30 a Roma e in diretta streaming sui canali social dell’Associazione (Youtube e Facebook) si terrà la Conferenza Stampa organizzata da AIL in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro i tumori del sangue.

Il tema scientifico al centro dell’incontro di quest’anno, alla quale parteciperanno i più importanti ematologi italiani e rappresentanti del mondo del no profit, sarà:

“L’impatto sulla vita dei pazienti grazie alle rivoluzioni terapeutiche in ematologia e il ruolo di AIL. Come il cambiamento della storia naturale delle patologie ha migliorato la qualità di vita di pazienti e caregiver”.

INIZIATIVE LOCALI

Nel corso della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma si terranno molte iniziative in tutta la Penisola con lo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro i tumori del sangue. Le iniziative saranno realizzate grazie all’impegno delle 82 sezioni provinciali AIL e alla dedizione degli oltre 15.000 volontari.

L’elenco completo delle iniziative sul sito www.ail.it.

