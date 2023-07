2° Memorial dedicato a Fabio Alonzi: i dettagli della giornata

L’atteso evento benefico dedicato all’amico Fabio è ormai vicino. Il giorno 09 luglio 2023 presso lo stadio “Claudio Tomei” la famiglia, gli amici e quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo lo ricorderanno con grande gioia. La manifestazione benefico-calcistica nata in stretta collaborazione con l’associazione di volontariato “GILS” (Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia) e con il patrocinio del comune di Sora, vedrà numerosi ospiti ed autorità locali coinvolte: dal Sindaco di Sora, Luca Di Stefano, alla figura di un medico specializzando in reumatologia presso il policlinico universitario “Agostino Gemelli”, il dott. Giuseppe Farina, il quale illustrerà a livello scientifico le caratteristiche della sclerodermia portando avanti un’opera proficua di sensibilizzazione. Ma le sorprese non finiscono qui. Saranno presenti all’evento di domenica ospiti di fama rilevante a livello calcistico: parliamo dell’ex calciatore centrocampista Morris Manolo Ripa, il famoso Pasquale Luiso e Tommaso De Carolis, oltre a vari calciatori che nelle diverse stagioni calcistiche hanno giocato con Fabio e condiviso con lui momenti indimenticabili. Di seguito verrà riportato il programma dettagliato della giornata: alle ore 15:00 presso il cimitero comunale di Sora ci sarà la deposizione dei fiori con ogni rappresentante di ogni squadra partecipante al torneo. Ci si ritroverà alle ore 15:30 presso lo stadio “Claudio Tomei” sito in Via Sfrerracavallo. Alle ore 16:00 sarà presentato l’evento con vari interventi degli ospiti, verrà omaggiata la famiglia di Fabio e a seguire ci sarà l’estrazione degli accoppiamenti per il torneo tra le squadre partecipanti ( «Vis Sora», «Canceglie ‘08», «Valleradice-Vecchie Glorie», «Fabio Alonzi Team»). Seguirà alle ore 17:00 l’inizio della quadrangolare e alle ore 20:00 seguirà la premiazione della squadra vincente. Ricordiamo a tutti che durante la manifestazione ci sarà una raccolta benefica di fondi che saranno interamente devoluti al Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia (GILS) che porta avanti dal 1993 opere di sensibilizzazione, informazione e promozione della ricerca scientifica, oltre ad un importante supporto dei malati e dei loro familiari.

COMUNICATO STAMPA