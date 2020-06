2 Giugno, Ciacciarelli (Lega): “Gli italiani vogliono Salvini Premier”

Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega) in una nota: “Una bellissima giornata tricolore, in occasione della Festa della Repubblica a Roma. Tanto entusiasmo e voglia di ripartire tra la gente. Gli italiani vogliono Matteo Salvini premier alla guida di un governo di Centrodestra, che dia voce alle esigenze del popolo. L’emergenza Coronavirus ha messo a nudo tutta l’inadeguatezza del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del governo giallo-rosso che ha varato provvedimenti confusi e inadeguati per imprese, commercianti e cittadini, che sono sull’orlo dell’esasperazione! Sono stati dimenticati da PD e Cinque Stelle. Noi vogliamo essere il loro megafono, il loro faro, per ripartire, e sostenere concretamente il tessuto produttivo di questo Paese.”

COMUNICATO STAMPA

