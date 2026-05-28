2° Festival della Stampa d’Arte: tappa en plein air al lago di Giulianello

Il 2° Festival Internazionale della Stampa d’Arte, curato da Patrizio Marafini e ispirato al tema del paesaggio “Nature is what we see”, sabato 30 maggio farà tappa al lago di Giulianello. Inaugurato nel Museo della Città e del Territorio di Cori, il Festival giunge sulle colline del lago, all’interno dell’azienda agricola ‘Dominio Collettivo Asbuc’, per una speciale esposizione en plein air delle decine e decine di opere pervenute da tutta Italia e da vari Paesi del mondo. In tale ambito, il Festival rientra nel “Pe ì ndò”, contenitore culturale del ‘Dominio Collettivo Asbuc’.Ad aprire il programma, alle ore 17, saranno i saluti istituzionali del sindaco e del delegato alla Cultura del Comune di Cori, Mauro De Lillis e Michele Todini, dell’assessore alla Cultura del Comune di Cisterna, Maria Innamorato, e della delegata al Lago di Giulianello del Comune di Artena, Attilia Donnini. All’apertura ufficiale della mostra seguirà l’incontro con il poeta Renato Gabriele e la presentazione del libro ‘Crono Inverso’, con la partecipazione straordinaria di Emanuele Vezzoli. Alle ore 18.30 è previsto il concerto omaggio al Maestro Lauro Graziosi: giulianese di nascita e prematuramente scomparso nel 2023, egli fu docente di Strumentazione e composizione per orchestra di fiati al Conservatorio Cherubini di Firenze e svolse un’intensa attività artistica come direttore d’orchestra e compositore nonché come autore di saggi musicali e trasmissioni radiofoniche. Il concerto, a cura della Fondazione Campus Internazionale di Musica, vedrà Mattia Geracitano al violoncello e Riccardo Pugliese alla fisarmonica. Saranno eseguite musiche di Bach, Schumann, Rheinberger e Piazzolla. A conclusione della serata sarà possibile degustare i prodotti dell’azienda agricola Asbuc.Il Festival – dedicato all’incisione, ma anche al tema del paesaggio e della sostenibilità – è ideato dall’Associazione Cartedautore ed è frutto di una collaborazione intercomunale: agli Enti promotori – i Comuni di Cori e Cisterna di Latina, l’ASBUC di Giulianello, la Fondazione Roffredo Caetani – si è aggiunta nel 2026 l’adesione del Comune di Artena. Inoltre, quest’anno il Festival ha visto l’allargamento del circuito delle Accademia di Belle Arti coinvolte, tra cui quelle di Firenze, Bari, Torino, Napoli e Frosinone.