2° edizione della giornata della solidarietà al 70° Stormo, “Il cielo è di tutti”

Nel mese in cui ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, si è tenuto ieri, domenica 14 aprile, presso l’aeroporto militare E. Comani di Latina Scalo, sede del 70° Stormo, un evento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione dal titolo “Il cielo è di tutti”, tratto dall’omonima poesia di Gianni Rodari.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di LatinaAutismo, un’associazione di genitori e familiari di persone autistiche operanti sul territorio provinciale di Latina, e dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD), che opera a favore delle persone affette dalla sindrome di down e delle loro famiglie, nonché di personale militare del 70° Stormo che, a titolo volontario, ha deciso di riunirsi per condividere questo momento di crescita comune.

Le Associazioni e le famiglie che hanno partecipato all’evento sono state calorosamente accolte e tutti, grandi e piccolini, sono stati coinvolti in attività – alcune svolte con la Comunicazione Aumentativa – proprie del 70° Stormo, quali la cerimonia dell’alzabandiera, il display statico di Velivoli T-260B e di Mezzi Antincendio, dimostrazioni con caschi e paracadute, la visita presso le strutture della scuola di volo e la celebrazione della Santa Messa (anche tradotta in LIS – lingua dei segni). L’evento è stato arricchito da momenti di formazione e da momenti ricreativi grazie alla presenza del personale della “ONLUS Martina e la sua Luna”, della “CSE Formazione” che ha rilasciato un attestato di partecipazione dal nome “Play with Kids”, dalla musica dei “Giovani Filarmonici Pontini”, dai giri in moto di Capitan America by Electricplanet ed infine dalla Pet Therapy dei ragazzi dell’ASD “Qua La Zampa”.

La partecipazione attiva del personale del 70° Stormo insieme all’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) e Latina Autismo dimostra il grande impegno e la volontà di contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole nella quale ogni diversità deve arricchire, e come recita la poesia di Rodari “chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente”.

Il Comandante del 70° Stormo, il Colonnello Giuseppe Bellomo, nel ringraziare i bambini, le famiglie e tutte le Associazioni ha dichiarato che: “la presenza di AIPD, di LatinAutismo, del personale del 70 Stormo e di tutte le Associazioni che hanno preso parte a questa giornata è il segno tangibile di una crescente sensibilità e dell’attenzione di tutti verso quest’area della società così complessa, un segno estremamente positivo nella Provincia di Latina in una ottica inclusiva e solidale. Permettetemi di ringraziare e di rendere omaggio a tutti i genitori qui presenti che, con il loro immenso amore di tutti i giorni, ci insegnano che esistono diversi modi di comunicare, che ognuno di essi è importante e soprattutto che la diversità è un valore aggiunto. Cito la frase di un film a cui tengo particolarmente. Il film si chiama Wonder, in italiano “meraviglia”…film nel quale al protagonista viene detto “se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo di guardare””.

Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3ª Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.

COMUNICATA STAMPA