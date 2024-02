1ª Giornata dello Sport inclusivo: evento per il Progetto “OpenSport – lo sport aperto a tutti”

Tutto pronto per la 1ª Giornata dello Sport inclusivo in programma, a Sora ed a Atina, martedì 6 febbraio 2024. L’iniziativa rientra in “Open Sport – Lo sport aperto a tutti”, il progetto sostenuto dal Comune di Sora e rivolto ai bambini e ragazzi con disabilità per favorirne l’inserimento nei gruppi sportivi del loro territorio. “Lo sport è un importantissimo strumento di inclusione, consentendo l’abbattimento delle barriere dell’indifferenza e degli stereotipi legati alla diversità. Per promuovere tale pratica inclusiva abbiamo intenzione di far conoscere il Baskin, organizzando a Sora una partita dimostrativa che si terrà il 6 febbraio, alle ore 12.00, presso il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “V. Gioberti”. Il Baskin è uno sport straordinario perché abbraccia l’inclusività e unisce persone di diverse età, condizioni fisiche e abilità. Promuovere e sostenere questo sport è un impegno vitale per il benessere dei nostri territori e dei cittadini. La partita dimostrativa in programma il 6 febbraio è aperta al pubblico e vi aspettiamo numerosi” dichiarano i Consiglieri Nike Maltese, Francesca Di Vito e Salvatore Lombardi. La parola “Baskin” nasce dalla fusione di “basket” e “inclusivo”. Le regole sono state adattate con intelligenza per permettere a tutti i giocatori di esprimersi al massimo. Nel baskin disabili mentali, disabili fisici, atleti provenienti da diverse discipline e persone meno abituate allo sport trovano un terreno comune per competere e dare il massimo. Inoltre, le squadre sono miste sia in termini di sesso che di età, rendendo il Baskin un’esperienza veramente inclusiva. Da questa ispirazione nasce il progetto “Sport di tutti Inclusione”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento dello Sport, in collaborazione con Sport e Salute SpA.

Comunicato stampa