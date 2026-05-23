19enne arrestato per resistenza, violenza e lesioni a P.U.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno tratto in arresto un 19enne di origini romane, ma domiciliato nel comune ciociaro, già noto alle forze dell’ordine e gravato da un precedente arresto per furto eseguito soli cinque giorni fa. Il giovane, è stato controllato dai militari perché stava arrecando disturbo in strada. Per eludere il controllo si è scagliato contro i Carabinieri, ferendone uno. Bloccato dopo una breve colluttazione, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il militare ha riportato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

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