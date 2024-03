19 Marzo Festa del Papà, Poste Italiane: il valore della denitorialità in azienda passa anche attraverso la figura paterna

La testimonianza di Giuseppe, direttore dell’ufficio postale di Pico: “Sono molto felice per aver avuto la possibilità di usufruire di alcuni giorni per stare accanto a mia moglie Giulia, a mio figlio Lorenzo

e alla nuova arrivata Diana. La presenza e la vicinanza anche fisica della figura paterna in un momento così importante per la famiglia sono a mio parere irrinunciabili”.

Nel giorno della Festa del Papà, Poste Italiane celebra questa importante ricorrenza attraverso la testimonianza diretta di uno dei 6 papà, dipendenti dell’Azienda in provincia di Frosinone che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure previste nell’ambito delle politiche della famiglia, in particolare in materia di tutela e sostegno della genitorialità.

Giuseppe Mollicone, 38 anni, di Aquino, papà di Lorenzo, di 6 anni, e di Diana, neanche 2 mesi, una laurea in Ingegneria Gestionale, in Poste Italiane da maggio 2010 e oggi direttore dell’ufficio postale di Pico.

“Ho iniziato come stagista – ricorda Giuseppe – nella sede centrale di viale Europa, nel settore Acquisti. Dopo un anno, sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato con una nuova mansione: consulente impresa. Dopo questa esperienza mi si è presentata la possibilità di tornare a Frosinone, mia città di origine, sempre con lo stesso incarico e dopo altre esperienze lavorative come direttore nelle sedi di Coreno Ausonio, Castrocielo, Pastine di Pontecorvo sono stato assegnato all’ufficio postale di Pico. Nel frattempo, è nato Lorenzo e a distanza di sei anni è arrivata Diana e grazie al congedo obbligatorio di paternità ho potuto usufruire di alcuni giorni nel periodo successivo alla nascita della bimba per stare accanto a Giulia, mia moglie, e per darle assistenza in un momento così importante della vita. Dare supporto alle mamme in questa fase così delicata e anche faticosa e soprattutto seguire come figura paterna sin dai primi passi il percorso di vita dei figli ritengo sia oramai da considerare doveroso, funzionale oltreché una gioia immensa”.

Il fiocco giallo. Mentre Giulia era in attesa della secondogenita, Giuseppe ha aderito all’iniziativa di Poste Italiane dedicata a tutti i dipendenti neogenitori, che ha l’obiettivo di offrire un sostegno concreto e celebrare il nuovo arrivo nella grande famiglia di Poste Italiane. L’iniziativa, denominata “Fiocco Giallo” prevede l’invio omaggio, da parte dell’Azienda, di un pacco giallo contenente una molteplicità di prodotti per l’infanzia, utili per dedicare al piccolo le migliori attenzioni. “Sono venuto a conoscenza dell’iniziativa attraverso la intranet aziendale NoidiPoste – spiega Giuseppe – e mi è piaciuta da subito perché, in un momento così importante e felice della nostra vita, l’Azienda ci ha mostrato la sua vicinanza. Il pacco contiene prodotti estremamente utili e fondamentali all’arrivo di un bambino, anche per la mamma: prodotti per la cura e l’igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, oltre a un dispositivo antiabbandono per l’auto, sicuramente il prodotto più importante. Il cofanetto, inoltre, ha una bellissima grafica e si presta anche a essere riutilizzato. Davvero un bel regalo!”

Poste Italiane continua a essere impegnata nella promozione di attività che puntano al miglioramento del benessere dei suoi dipendenti in ogni fase della loro vita implementando anno dopo anno il sistema di welfare aziendale. La grande attenzione riservata ai dipendenti è stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il quinto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione al welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente la vita professionale dei propri dipendenti Poste Italiane ha pensato per le neomamme e per i neopapà, anche un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze e le qualità acquisite durante l’esperienza genitoriale.

