17enne trovata morta in casa: ieri era stata dimessa dall’ospedale dopo un malore

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel suo letto, apparentemente per cause naturali, a Montefiascone, in provincia di Viterbo: ieri era stata al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle, ma, dopo aver atteso a lungo una visita, era stata dimessa e rimandata a casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori ministeriali all’ospedale di Belcolle per accertamenti su quanto accaduto.Dalle prime ricostruzioni delle indagini, la ragazza da una decina di giorni non stava bene: soffriva di problemi di salute, non riusciva più a dormire bene e aveva perso peso. Venerdì era stata portata al pronto soccorso per un malore, ma niente aveva messo in allarme i medici. A dare l’allarme i genitori, che sabato mattina hanno trovato la ragazza morta nella sua stanza. La salma, messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasportata all’ospedale di Belcolle, dove l’autopsia cercherà di risalire alle cause della morte. La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine da parte della pm Eliana Dolce: si indaga per omicidio colposo. Il procedimento, coordinato dal Procuratore Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti.“E’ stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l’audit clinico sul decesso della giovane per verificare le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni – fa sapere l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota – L’Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per stabilire le cause del decesso”. Domenica, la tradizionale sfilata di carri allegorici della cittadina viterbese sarà dedicata alla sua memoria: la decisione è stata presa d’accordo con la famiglia della diciassettenne, che non ha voluto far annullare l’evento.

