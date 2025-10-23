16enne ospite di un centro per minori arrestato per rapina

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un minorenne ospite presso una struttura di accoglienza per stranieri a Fiuggi.

In particolare, giungeva al Numero Unico di Emergenza una segnalazione pervenuta da personale della predetta struttura, nella quale si segnalava una condotta aggressiva da parte di un giovanissimo ospite.

Una volante del Commissariato di P.S. di Fiuggi, intervenuta sul posto, fermava ed identificava il giovane segnalato nella cui disponibilità veniva rinvenuto, occultato sotto gli indumenti, un registro di cui si era impossessato poco prima, allorquando si era recato nell’ufficio del responsabile pretendendo che gli fossero consegnati dei soldi e, con violenza, aveva sottratto il cennato documento ed altresì un portafogli.

Nella circostanza il soggetto, per assicurarsi la fuga, spintonava il responsabile del centro facendolo cadere a terra.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorile di Roma, veniva accompagnato presso un centro per la Giustizia Minorile in Roma.

