16enne colta da malore durante festa di Capodanno: soccorsa e trasferita al Gemelli

Intervento dei soccorsi nella notte di Capodanno a Serrone, dove una ragazza di 16 anni è stata colta da un grave malore nel corso di una festa privata. La giovane, residente in provincia di Roma, si trovava in compagnia di coetanei quando avrebbe accusato i primi sintomi di perdita di conoscenza.

Il personale del 118, giunto sul posto, ha richiesto il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Dalle prime verifiche, il malore sarebbe riconducibile a un abuso di bevande alcoliche assunte durante i festeggiamenti.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Colleferro, dove le condizioni sono state stabilizzate e i medici hanno escluso il pericolo di vita. In via precauzionale, è stato comunque disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma per ulteriori accertamenti e monitoraggio clinico.

Foto archivio

