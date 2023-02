160 anni per Fontana Liri

In occasione del 160 anni del nome del nostro comune, si promuove una festa al centro polifunzionale con lo spettacolo del bravissimo artista campano Vittorio Marsiglia. Con Decreto n°1140 del 22 gennaio 1863, al fine di evitare omonimie nei comuni di Italia, fu attribuito al nostro paese il nome attuale, aggiungendo LIRI all’originario FONTANA, divenendo cosi FONTANA LIRI. Visto che si era già concordato con la Banda dell’esercito la celebrazione del 25 Gennaio del 18esimo anniversario del conferimento della medaglia d’argento al Merito Civile, l’iniziativa per ricordare i 160 anni del nome di Fontana Liri sono stati posticipati di un mese. Pertanto, MERCOLEDI 22 FEBBRAIO alle ore 18,00 al centro polifunzionale, ci sarà lo spettacolo VITTORIO MARSIGLIA 80 SHOW, anche per festeggiare gli 80 anni di carriera dell’artista, ultimo interprete della canzone umoristica e delle macchiette napoletana.

comunicato stampa