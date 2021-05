16° Slalom Sorrento Sant’Agata: prima gara del 2021 per Scarafone Alberto

Scarafone corre su un’auto gloriosa: la Formula Gloria 1000 Kit!

Finiti i test ora si scende su strada per davvero, prima gara dell’anno per Alberto Scarafone, pilota della DrcSportManagement, su Formula Gloria 1000 Kit che parteciperà al 16° Slalom Sorrento Sant’Agata valido per il Trofeo d’Italia Sud e la Coppa Slalom Zona 3.

La gara è organizzata da Rombo Team e si parte domenica 16 maggio, alle ore 9, sulle strade della meravigliosa penisola sorrentina.

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse.

A tutto gas Alberto!

COMUNICATO STAMPA

