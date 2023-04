Calcio / Giornata sfortunata per il Sora, che viene fermato in casa dal Colleferro

Giornata sfortunata per il Sora, che viene fermato dai pali e dal rigore parato a Costantini dopo che il Colleferro era passato subito in vantaggio con Moriconi. Bianconeri che così restano a secco di gol dopo ben 31 giornate (0-1 a Itri). Gli ospiti capitalizzano il gol in avvio e continuano ad avere una flebile speranza in chiave playoff.

Buon inizio del Colleferro, che al 5′ va in vantaggio con un colpo di testa di Moriconi servito dalla bandierina da Gallo. Il Sora reagisce subito e al 17′ un tiro-cross di Jammeh sfiora la traversa. Al 21′ grande azione di Pagliaroli, che salta mezza difesa avversaria e si presenta davanti al portiere Ercoli, ma il suo destro coglie l’interno della traversa e rimbalza sulla linea di porta. Al 29′ l’occasione più ghiotta per pareggiare è dagli undici metri con un penalty concesso per un fallo di mano su tocco di Lapenna in area colleferrina, ma capitan Costantini tira centrale favorendo la parata di Ercoli. Al 37′ ancora bianconeri vicini al gol con Lapenna che timbra l’incrocio dei pali con destro a giro.Nella ripresa mister Ciardi inserisce Arduini al posto di Prati, schierando la squadra con il 4-2-3-1. Il Sora attacca e al 18′ un bel destro di Corsetti viene respinto da Ercoli sui piedi di Di Stefano, che manca il tap in vincente. Al 28′ un tiro deviato di Lapenna sfiora il palo. Il Colleferro bada soprattutto a difendersi, cercando qualche ripartenza e al 35′ un destro a rientrare di Oduamadi viene bloccato a terra da Vento. Un minuto dopo punizione per il Sora, con Corsetti che lascia partire dalla lunga distanza un siluro diretto all’incrocio, ma su cui Ercoli vola a deviare in corner.

SORA-COLLEFERRO 0-1

SORA: Vento, Fumagalli, Sganzerla (33’st Di Palma), Prati (16’st Arduini), Costantini, Giorgi, Pagliaroli, Jammeh, Di Stefano, Corsetti, Lapenna. A disp.: Simoncelli, Cialone, Tomasco, Paolucci, Iacuissi, Origlia, Capogna. All. Ciardi.

COLLEFERRO: Ercoli, Moriconi, Renelli, Bianchi, Aglietti, Fiorentini, Amici, Gallo (44’st Virdis), Casazza (47’st Cerioni), Oduamadi, Cano (23’st Criscuolo). A disp.: D’Arpino, Paolacci, Porcu, Di Placido, Di Mauro, Laghigna. All. Scaricamazza.

ARBITRO: Sambuchi di Tivoli.

MARCATORE: 5’pt Moriconi (C).

NOTE: ammoniti Fumagalli, Sganzerla, Jammeh, Ercoli, Moriconi, Aglietti, Fiorentini; angoli 10-5; rec. 2’pt, 5’st.

