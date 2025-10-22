13enne precipita dal balcone: elitrasportato, lotta per la vita al Gemelli

Attimi di terrore nel primo pomeriggio di oggi in una zona residenziale del paese, dove un ragazzo di 13 anni è caduto dal balcone del terzo piano della propria abitazione. Il giovane, studente di scuola media, è stato immediatamente soccorso e trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni sono gravissime.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe rientrato da scuola poco prima dell’incidente. A dare l’allarme sono stati i familiari, che hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassino e della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido, impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto.
Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: si indaga per capire se la caduta sia avvenuta per un tragico incidente o se vi siano altre circostanze da approfondire.
La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Sant’Elia, che si è stretta attorno alla famiglia del giovane in queste ore di grande apprensione. In paese regna il silenzio e la speranza che il tredicenne possa superare questo momento drammatico.

