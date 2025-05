12 RALLY TERRA DI ARGIL oltre 70 equipaggi al via della prima gara laziale

Si è tenuta martedì 29 aprile presso il LUAL Bleisure Hotel di Pofi, la conferenza stampa di presentazione della 12ma edizione del RALLY TERRA DI ARGIL, in programma questo fine settimana con partenza ed arrivo a Pofi. IlTerra di Argil, aprirà la ricca stagione rallystica laziale, e lo farà con una manifestazione improntata su due giorni di gara.

A svelare le caratteristiche di questa manifestazione ed il ricco elenco iscritti è stata Nadia Mattarelli, presidente della ASD Rally Game che organizza il rally laziale. Nel corso della presentazione a fare gli onori di casa e primo intervenuto, è stato il sindaco di Pofi Angelo Mattoccia. Particolarmente ricco l’elenco delle personalità politiche e sportive presenti alla cerimonia, con gli amministratori dei comuni coinvolti nel percorso del rally: Leonardo Ambrosi (sindaco di Castro dei Volsci), Stefano Velocci (assessore allo Sport di Monte San Giovanni Campano), Alfonso Santangeli (Sindaco di Torrice), accompagnato dal vicesindaco Domenico Crescenzi. E poi ancora l’on. Paolo Pulciani, l’on. Mario Abruzzese, Sonia La Rocca (Responsabile Sport Regione Lazio), Alessandro Cardinali (Consigliere Provinciale Frosinone), i quali hanno tutti messo in evidenza il valore sportivo della manifestazione e gli indubbi benefici che tale evento riporta nell’economia del territorio. Valenza sportiva messa in rilievo anche da Maurizio Federico e Celestina Arduini, rispettivamente presidente e direttrice dell’Automobile Club Frosinone. Presenti anche Emanuele Inglesi (Delegato Regionale Lazio Acisport), Roberto Sardelli (Fiduciario prov.le Acisport) e Roberto Mingarelli, storico organizzatore della gara. La competizione, dopo lo shakedown in programma nella tarda mattinata di sabato su un tratto della P.S. di Monte San Giovanni campano, prenderà il via sabato alle 18:00 dal Polo Logistico Fraschetti di Pofi, dove è situato anche il parco assistenza. Gli equipaggi andranno subito a disputare la prova spettacolo P.S. “Ezio palombi” di 3,5 km che verrà ripetuta due volte. Poi il ritorno al parco assistenza, dal quale alle 8:00 del giorno successivo, prenderanno il via per disputare le altre nove prove speciali in programma (tre da ripetersi per tre volte). Le prove speciali saranno quelle de “Le Fontane” a Pofi di 6,55 km, poi la “Torrice” di 7,0 km ed infine quella di Monte San Giovanni Campano, la più lunga, di 10,13 Km. Prova che deciderà il vincitore di questa edizione 2025, come accaduto lo scorso anno quando la coppia Minchella-Iscaro vinse con soli 4 decimi di secondo sull’equipaggio secondo classificato, formato dall’abruzzese “Dedo” e Massimo Daddoveri. Terzo gradino del podio per Tribuzio-Cipriani, vincitori di questa competizione nel 2021. Tutti e tre saranno al via insieme agli altri 69 equipaggi di questa edizione 2025 del Terra di Argil. Ben 11 le potenti vetture R5 ai nastri di partenza, tra le quali probabilmente troveremo l’equipaggio vincitore di questa edizione. Ma si prevede bagarre anche in tutte le altre classi, con i piloti laziali a fare la parte del leone in quanto a numero di partecipanti.

L’arrivo è previsto alle 18:30 nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele di Pofi, con contestuale cerimonia di premiazione.

Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally:

www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally.