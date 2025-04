12° RALLY TERRA DI ARGIL Martedì sera la presentazione ufficiale

Cresce l’attesa nel territorio. Si terrà martedì 29 aprile alle 18:00 presso la sala congressi del LUAL Bleisure Hotel di Pofi, la presentazione della 12ma edizione del RALLY TERRA di ARGIL, in programma nel week end del 3 e 4 maggio 2025. Il Terra di Argil sarà la gara di apertura della stagione motoristica laziale, e sarà valido quale prima prova della Coppa Italia Rally 8° zona. L’attesa per la manifestazione motoristica, organizzata dalla ASD Rally Game di Pofi, cresce ora dopo ora e lo dimostra l’attenzione che i tifosi e le stesse amministrazioni ed Enti interessati all’evento stanno avendo nei confronti della gara del fine settimana. ANGELO MATTOCCIA (Sindaco di Pofi) “Il Terra di Argil è un eccezionale biglietto da visita anche per l’accesso alle proposte ed alla fruizione turistica del nostro paese. Ogni anno sono migliaia i visitatori che raggiungono la nostra area territoriale in occasione del rally. Questo rappresenta anche un incremento per l’economia locale di cui beneficiano tanti operatori commerciali. Inoltre il nome di Pofi si lega all’interno del panorama automobilistico nazionale ad una manifestazione molto importante che si giova anche del fatto di avere strade che si prestano a questo tipo di manifestazioni “. LEONARDO AMBROSI (Sindaco di Castro dei Volsci) “Quest’anno la gara si è arricchita delle due prove spettacolo di Castro dei Volsci, che daranno occasione di visitare il nostro territorio ed il nostro borgo, inserito dal 2016 tra i Borghi più belli d’Italia. Non solo sport, dunque, ma anche occasione per fare turismo e buona accoglienza nel nostro paese. La prova speciale intitolata ad Ezio Palombi, un amico dei castresi ed amico di tutti è stata fortemente voluta dalla famiglia e dagli amici di Ezio e non poteva mancare l’apporto dell’amministrazione comunale”. EMILIANO CINELLI (Sindaco di Monte San Giovanni Campano) “La tappa di Monte sa Giovanni Campano è una topa importante dk questo rally e coinvolge due frazioni del nostro territorio con differenze anche di carattere tecniche per i piloti. Una parte veloce ed una più tecnica. Faccio anche un appello ai cittadini: capiamo o disagi che si creeranno, ma Monte San Giovanni Campano sarà al centro di una manifestazione importante e chiedo loro di venirci incontro e di fare in modo affinché la manifestazione riesca nel migliore dei modi. Ma la gara non è solo competizione, perché già lo scorso anno abbiamo avuto riscontro delle tante persone che si sono portate nel nostro territorio in occasione del rqlly ed anche le attività commerciali avranno modo di trarne beneficio” ALFONSO SANTANGELI (Sindaco di Torrice) Il rally Terra di Argil è una grande occasione per il territorio ed anche il modo per accontentare i tanti appassionati di rally della nostra zona che avranno modo di seguire direttamente un evento motoristico importante e ben organizzato. È un evento che ha un riscontro positivo anche per l’economia locale con tanti appassionati che da tutta la provincia si riverseranno sul nostro territorio per seguire la competizione”. MAURIZIO FEDERICO (Presidente Automobile Club Frosinone) “È una manifestazione impostante per Aci Frosinone per quello che ogni anno da a livello di qualità per i piloti che partecipano e per la rilevanza che riesce a dare al territorio e di conseguenza all’Automobile club Frosinone. Gli organizzatori sono diventati dei punti di riferimento non solo del rally ma per tutto l’AC Frosinone. La provincia di Frosinone e ha un ruolo sempre più importante nel panorama regionale e nazionale per quanto riguarda il Movimento automobilistico e di questo trae beneficio anche il nostro Ente”. CELESTINA ARDUINI (Direttore AC Frosinone) “Facciamo un complimento agli organizzatori ed al presidente della ASD Rally Game, Nadia Mattarelli, che mette il cuore nel curare questo evento, che non è circoscritto al rally ed al territorio della nostra provincia. È la prima manifestazione che apre la stagione ed ha grande valenza nel calendario Acisport”. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally.

