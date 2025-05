12° RALLY TERRA DI ARGIL Dopo le verifiche sportive sanno … gli equipaggi al via della gara

Sono 70 gli equipaggi che prenderanno il via oggi pomeriggio alla 12ma edizione del RALLY TERRA di ARGIL, in programma questo fine settimana, gara di apertura della stagione motoristica laziale, valida anche quale prima prova della Coppa Italia Rally 8° zona. Grande affluenza di pubblico oggi per l’arrivo di vetture e team al Parco Assistenza per le verifiche tecniche e sportive e poi dalla tarda mattina sul tratto di strada della P.S. Monte San Giovanni Campano per lo shakedown, nel quale i vari piloti hanno fatto l’ultima messa a punto della vettura in vista del via di questa sera. La manifestazione motoristica, organizzata dalla ASD Rally Game di Pofi presenta diverse novità in questa edizione 2025, ad iniziare dalla prova spettacolo da ripetersi per due volte in programma questa sera. Il rally proseguirà domani con la disputa delle altre nove prove speciali in programma (tre da ripetersi per tre volte), per un totale di 309 km di percorso, di cui 73,4 km di tratti cronometrati. Nello “shakedown” di questa mattina il miglior tempo lo ha fatto segnare l’equipaggio Minchella – Garzuoli con 1,30.2 stesso tempo di Dedo – Daddoveri terzi a soli 4 decimi Rizzello – Quarta. Questa sera il via della gara alle 18:00 dal Polo Logistico Fraschetti di Pofi, dove è situato anche il parco assistenza, per avvicinarsi al via delle prime due prove speciali, i 3,5 km della prova spettacolo “Ezio Palombi” che aprirà il programma della manifestazione in zona Madonna del Piano a Castro dei Volsci. Domani, domenica 4 Maggio, il via alle altre nove prove speciali. I tratti cronometrati saranno quelli de “Le Fontane” a Pofi di 6,55 km, poi la P.S. “Torrice” di 7,0 km ed infine quella di “Monte San Giovanni Campano”, la più lunga, di 10,13 Km. Prova che deciderà il vincitore di questa edizione 2025 che verrà premiato sul podio di Piazza Vittorio Emanuele a Pofi, attorno alle 18:30, orario di arrivo dei primi equipaggi. Lo scorso anno la vittoria è andata alla coppia Minchella-Iscaro con soli 4 decimi di secondo di vantaggio sull’abruzzese “Dedo” e Massimo Daddoveri. Terzo gradino del podio per Tribuzio-Cipriani, davanti ad Emanuele Giannetti. Tutti su Skoda Fabia. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally.

Correlati