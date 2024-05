12 maggio festa della Mamma – Poste Italiane: Sabina Liburdi, essere madri anche in azienda

Nel giorno della Festa della Mamma, Poste Italiane celebra questa importante ricorrenza attraverso una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità. L’Azienda, ad esempio, ha pensato per le neomamme un percorso dedicato “Lifeed genitori” e il programma “Mums at work”, che hanno rispettivamente l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale e di facilitare il rientro delle donne al lavoro dopo il periodo di maternità.Sul tema della genitorialità e della gestione dei tempi lavorativi e famigliari, la testimonianza diretta di Sabina Licurdi, 39 anni, di Ceccano, laurea specialistica in scienze motorie, specialista consulente finanziario presso l’ufficio postale di Frosinone 4, in Piazza Caduti di Via Fani, 25, in azienda dal 2011, mamma di Edoardo, 10 anni, e Ludovica 11 mesi.

