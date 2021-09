Sanita’ – M5S Lazio: “ PL su ospedali montani unica soluzione organica per risolvere problemi”

“Sosteniamo da sempre la necessità di garantire a tutti i cittadini del Lazio, anche a quelli che vivono lontano dai grandi centri, la possibilità di accedere agevolmente ai servizi sanitari pubblici e vedere garantito il proprio diritto alla salute. Ed è partendo da questo principio che abbiamo presentato, a gennaio scorso, una Proposta di Legge, a firma Roberta Lombardi e Loreto Marcelli, che disciplina i distretti socio-sanitari montani per valorizzare e potenziare quegli ospedali che si trovano in zone montuose e più marginali. Una proposta di legge che rappresenta una delle nostre priorità, sulla quale spingeremo affinché sia portata in Aula consiliare ed approvata in tempi brevi”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

“Una legge regionale che disciplina le finalità e le funzioni essenziali degli Ospedali montani, le peculiarità dei servizi offerti dai nosocomi, il ruolo dei Distretti Sanitari Montani, gli indirizzi per l’importazione del servizio sanitario nelle zone in questione e descrive le linee di integrazione tra i servizi distrettuali e quelli ospedalieri, è un atto concreto, definito, – continuano i consiglieri M5S – che va oltre la propaganda e si pone l’obiettivo reale di dare risposte ai bisogni dei cittadini che vivono una condizione di marginalità o addirittura di isolamento. Una volta approvata, per gli ospedali di Subiaco, Acquapendente e Amatrice verranno definiti una serie di punti essenziali, come le prestazioni, i servizi sanitari che dovranno essere garantiti sul posto e la struttura amministrativa per gestire al meglio il distretto socio-sanitario”.

“Non servono misure spot volte a tamponare le eventuali criticità, né atti consiliari non vincolanti, ma interventi organici, tesi alla risoluzione definitiva dei problemi e siamo fortemente convinti che per dare concretezza alle idee, ci sia bisogno una legge regionale che intervenga a 360 gradi sulle problematiche esistenti, trasformandole in soluzioni”, concludono i consiglieri M5S alla Regione Lazio.

comunicato stampa