Isola del Liri, salviamo il Parco “Ex Cartiere Meridionali”

In occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente”, il sito “Ex Cartiere Meridionali” del quartiere Borgonuovo di Isola del Liri diventerà ‘teatro di idee’ e simbolo benaugurante di un futuro di rinascita, con i patrocini del Comune di Isola del Liri, dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, della rete nazionale de “I Parchi Letterari” e di “BIA, Beni Immateriali e Archivistici”. “Il Liri, motore industriale”, “Le Cascate ieri ed oggi”, il sogno di riportare sui binari quel che resta di una storica locomotiva testimone di vita operaia, la Storia del Territorio saranno solo alcuni dei temi proposti dall’Associazione “Scorrendo con il Liri” per sollecitare opportune riflessioni sulla necessità di tutelare uno dei pochi polmoni verdi della provincia di Frosinone e per promuovere un efficace confronto tra progetti di sviluppo ecosostenibile che considerano la Cultura come volano di innovazione e progresso. L’iniziativa del Presidente Marino Freddo, che ha raccolto le istanze ed i suggerimenti di tutti gli associati, è rimasta sulla carta sin dal 2019 a causa della pandemia e finalmente prende forma con il prezioso ausilio di numerose associazioni come la locale ProLoco, l’Accademia Musicale Isolana, LiriBlues, Caminando en grupo, Apassiferrati, SOMS di Isola del Liri, EcoMuseo Argil, La Terra dei cinque miracoli, l’Accademia del Leone, Cogita, Ciclistica Leone Team e L’Aglio rosso di Castelliri, che hanno prontamente aderito all’invito di provare a riappropriarsi di un sito di rilievo ambientale, ove affondano le radici storico-identitarie della Città delle Cascate. Dalla sintesi delle adesioni collaborative, anche grazie all’essenziale supporto del Geometra Ciro Pisani, nascerà una nuova realtà che sarà guidata dalla Dott.ssa Monica Dell’Unto e che sarà aperta a tutti i cittadini che vorranno contribuire a realizzare un grande progetto di recupero e valorizzazione di un’area che potrebbe rivelarsi un’eredità di valore per le generazioni future ed un’eccezionale opportunità di scoperta per gli ospiti visitatori. Al fine di garantire accessi in sicurezza, le partecipazioni all’evento “Sotto le luci della Cultura”, che si svolgerà sabato 5 Giugno alle ore 20.30, ed alle visite guidate all’interno del Parco che si terranno domenica 6 Giugno, alle ore 10.00 ed alle ore 17.00, saranno obbligatoriamente subordinate alla prenotazione da inoltrare all’indirizzo mail info@scorrendoconilliri.it Le manifestazioni programmate avranno luogo osservando scrupolosamente i protocolli anti covid previsti dalle disposizioni vigenti.

Lu.Re

