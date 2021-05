Provincia, “svolta green” rinnovato parco auto a basso impatto ambientale

Trentaquattro veicoli a basso impatto ambientali per ridurre le emissioni e contribuire al risanamento della qualità dell’aria. Grazie all’assegnazione di un finanziamento di 500.000 euro, la Provincia di Frosinone ha messo in campo una vera e propria ‘svolta green’, provvedendo a rinnovare il proprio parco auto, con l’acquisto di Lancia Y e Fiat Panda Van, tutte ibride.Da oggi, dunque, l’Ente di piazza Gramsci, impegnato su più fronti a combattere l’inquinamento nel rispetto dell’ambiente e attraverso l’adozione di misure volte alla promozione dello sviluppo ecosostenibile, potrà contare su mezzi nuovi e minimamente inquinanti.“Non si tratta soltanto di un’azione di ‘svecchiamento’ dei veicoli a disposizione dell’Ente – è il commento del presidente Antonio Pompeo, che ieri mattina ha simbolicamente consegnato le nuove auto ai dipendenti del Settore Viabilità – ma di un passo importante verso il percorso della transizione ecologica, fondamentale non soltanto per il nostro ambiente ma, soprattutto, per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. L’impegno della Provincia è massimo anche in questo settore, come dimostrano i numerosi interventi messi in campo anche durante la pandemia, non ultima l’attivazione dello Sportello Ambiente per i Comuni, le imprese e i cittadini”.

comunicato stampa