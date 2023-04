10eLotto, tripletta nel Lazio: vinti oltre 37 mila euro, in Ciociaria vinti 7.500 euro

Lazio in festa grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 27 aprile da segnalare una doppia vincita a Roma: la prima, da 25mila euro, è arrivata grazie a un “5 Doppio Oro” in un’estrazione istantanea, mentre la seconda ammonta a 5.001 euro ed è arrivata grazie a un “8 Doppio Oro”. Festa anche a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, grazie a un “6 Doppio Oro” da 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 11,5 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi da inizio anno.

