10eLotto: nel Lazio vincite per oltre 157mila euro

Doppia grande vincita nel Lazio grazie al concorso del 10eLotto di sabato 30 marzo. A Roma, come riporta Agipronews, vinti 100mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente, in seguito a una giocata di un solo euro, con la combinazione 5-7-8-41-42-46-50-66-71. Vinti anche 50mila euro a Velletri, in provincia di Roma, grazie a un “9 Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 7.500 euro a Ceccano, in provincia di Frosinone. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 14,1 milioni di euro da inizio anno, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

