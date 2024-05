Il concorso del 10eLotto di giovedì 23 maggio premia il Lazio dove, come riporta Agipronews, sono state messe a segno vincite complessive per 28 mila euro. A Vasanello, in provincia di Viterbo, centrato un 9 da 20 mila euro seguito da un 6 Oro da 8 mila euro indovinato a Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

COMUNICATO STAMPA