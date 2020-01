100 anni di Federico Fellini, Ciacciarelli (Lega): “Ha trasformato il cinema in un’industria creativa”

“Cento anni fa, il 20 gennaio del 1920, nasceva a Rimini Federico Fellini, genio indiscusso del cinema italiano, conosciuto ed adorato in tutto il mondo. Il nostro Paese gli è debitore per aver trasformato un’arte in una vera e propria industria creativa, portando il marchio “Made in Italy” anche nel mondo cinematografico. A cominciare da “La dolce vita” Fellini ha segnato 40 anni di storia d’Italia, vincendo quattro oscar, la Palma d`oro al Festival di Cannes nel 1960 per “La dolce vita” e il Leone d`oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1985.

Invito tutti i docenti a dedicare parte delle loro ore scolastiche alla cinematografia, per far conoscere alle future generazioni i film che hanno segnato e raccontato gli anni della ricostruzione e del boom economico, la storia più affascinante del nostro Belpaese.”

Così, in una nota, il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, Lega – Salvini premier.

