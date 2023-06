10° Rally Terra di Argil, presentata a Pofi la gara al via nel week end

Presentata ieri a Pofi la gara al via nel week end Si è svolta ieri presso il Polo Museale del Comune di Pofi la conferenza di presentazione della decima edizione del Rally Terra di Argil, manifestazione che aprirà la stagione dei rally laziali, valida quale terza prova della Coppa Rally 7^ Zona, in programma questo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 giugno. A fare gli onori di casa gli organizzatori della ASD Rally Game con Nadia Mattarelli che ha svelato l’elenco degli iscritti. Ben 65 gli equipaggi presenti, un numero considerevole tenendo presente il particolare momento del rallysmo nazionale. Presenti tutti i protagonisti del CRZ 7 zona, a partire dal vincitore dell’ultima edizione Carmine Tribuzio in coppia con Fabiano Cipriani, ma anche i leader della classifica del campionato di Zona con Bergantino-Di Vincenzo, anche loro alla guida di una Skoda Fabia ed il ceccanese Stefano Liburdi in coppia con Valerio Silvaggi su Hyundai i20, attualmente terzi in classifica. Nella conferenza stampa di presentazione numerosi i politici intervenuti, dal sindaco di Pofi Angelo Mattoccia, all’onorevole Paolo Pulciani, anch’egli di Pofi. E poi ancora l’on. Mario Abbruzzese, il presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini, i sindaci degli altri due paesi attraversati dal rally, Ripi e Castro dei Volsci, Piero Sementilli e Leonardo Ambrosio. Tutti hanno messo in evidenza l’importanza per il territorio di una manifestazione come il Rally Terra di Argil ed il volano economico che essa rappresenta, unitamente alla difficoltà organizzativa di una manifestazione complessa come quella di un rally. Difficoltà che gli organizzatori della Asd Rally Game hanno sempre superato egregiamente, ricevendo per questo riconoscimenti anche a livello nazionale. La parte tecnica è stata trattata dagli “sportivi” presenti, dal delegato Acisport Lazio Emanuele Inglesi, al presidente della Commissione Sportiva dell’Automobile Club Frosinone Roberto Mingarelli al fiduciario Acisport di Frosinone Roberto Sardelli ed infine dal direttore di gara Stefano Torcellan. Il programma della manifestazione prevede per la giornata di sabato le verifiche tecniche e sportive e poi lo La gara vera e propria inizierà infatti domenica 18 giugno alle 8:00 dal Polo Logistico Fraschetti, per poi attraversare i comuni di Pofi, Ripi e Castro dei Volsci. Le tre prove speciali saranno la classica “Le Fontane” a Pofi di 7,49 km, poi la “Le Fai” a Ripi di 7,10 km ed infine la “Ezio Palombi”, in territorio di Castro dei Volsci di km 7,49. La manifestazione si concluderà alle ore 18.30 in via Monsignor Capozzi a Pofi con la cerimonia di arrivo e premiazione. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally.

COMUNICATO STAMPA