10° RALLY TERRA DI ARGIL, aperte le iscrizioni alla gara ciociara

Si sono aperte sabato 18 maggio e chiuderanno alle 23:59 del 7 giugno, le iscrizioni alla decima edizione del Rally Terra di Argil, manifestazione che aprirà la stagione dei rally laziali, valida quale terza prova della Coppa Rally 7^ Zona, in programma il prossimo 17 e 18 giugno. Fin dalle prime ore gli organizzatori della ASD Rally Game, hanno cominciato a ricevere le adesioni dei primi equipaggi, tutti desiderosi di mettere la loro firma sull’albo di partenza della gara che aprirà la stagione rallystica laziale. La validità a massimo coefficiente per la Coppa Italia Rally 7^ zona, di cui l’Argil rappresenta il terzo appuntamento stagionale (il secondo ci sarà questo fine settimana in Puglia con il Rally del Salento), attirerà tutti i più forti equipaggi in lizza per il campionato. Intanto è stato svelato anche il tracciato di questa edizione del decennale che consta di tre prove speciali da ripetersi per tre volte, per un totale di nove p.s. e 66 chilometri di tratti cronometrati. I paesi interessati alla manifestazione saranno naturalmente Pofi, sede della ASD Rally Game, dove ci saranno le verifiche tecniche e sportive sabato 17 e la partenza con il parco assistenza la domenica. La gara vera e propria inizierà infatti domenica 18 giugno alle 8:00 dal Polo Logistico Fraschetti, per poi attraversare i comuni di Pofi, Ripi e Castro dei Volsci. Le tre prove speciali saranno la classica “Le Fontane” a Pofi di 7,49 km, poi la “Le Fai” a Ripi di 7,10 km ed infine la “Ezio Palombi”, in territorio di Castro dei Volsci di km 7,49. La manifestazione si concluderà alle ore 18.30 in via Monsignor Capozzi a Pofi con la cerimonia di arrivo e premiazione. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally. Foto vincitore dell’edizione 2022- e cartina delle prove.

COMUNICATO STAMPA