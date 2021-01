10 miti sull’allenamento sportivo smentiti dalla scienza

I buoni motivi per abituarsi a un regolare allenamento sportivo non mancano. Tanti studi scientifici provano quanto lo sport dia benessere psicofisico a tutte le età, ma è anche vero che non sempre viene praticato correttamente, anche a causa di allenatori improvvisati che in rete dispensano consigli non sempre corretti. Ecco allora dieci falsi miti sull’allenamento sportivo (smentiti dalla scienza) tratti dall’articolo di Simone Valtieri, pubblicato su Focus Domande & Risposte 67, gennaio 2021.

1 – LO STRETCHING PREVIENE GLI INFORTUNI

Non è così. Si pensa che sciogliere i muscoli prima di un allenamento renda più agili, ma uno studio pubblicato su Research in Sports Medicine ha provato l’inefficacia dello stretching statico nel ridurre il rischio di infortuni. Meglio effettuare esercizi di allungamento dinamico (più lungo e “movimentato”) per 5-10 minuti prima di impegnarsi nell’attività fisica.

2 – IL MATTINO PRESTO È IL MOMENTO MIGLIORE PER ALLENARSI

Dipende dai bioritmi di ognuno. Allenarsi presto è un ottimo metodo per avviare il metabolismo, ma uno studio pubblicato sul Journal of Physiology ha individuato una fascia oraria altrettanto valida tra le 13 e le 16, per via dei livelli di testosterone, più alti a metà giornata. Sconsigliato invece l’allenamento serale, se non dopo un breve riposo pomeridiano.

3 – PER PERDERE PESO BISOGNA ALLENARSI ALMENO PER UN’ORA

Non è detto: secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Physiology lavorare bene per metà del tempo può portare a risultati migliori. Per tre mesi i ricercatori hanno seguito 60 uomini impegnati in due distinti programmi: chi si è allenato mezz’ora con maggiore intensità ha perso 3,6 kg in media di massa grassa, contro i 2,7 kg di chi lo ha fatto per un’ora.

4 – PIÙ I MUSCOLI SONO GRANDI E PIÙ SONO FORTI

Non è proprio così. Uno studio condotto dall’Università di Manchester ha appurato che le fibre muscolari dei velocisti e dei sollevatori di pesi sono ben più potenti, almeno a livello cellulare, di quelle di un body-builder, che in realtà ne possiede semplicemente di più. Si tratta, in sostanza, di scegliere tra qualità e quantità.