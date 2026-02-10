10° Ecoforum del Lazio, Frosinone “Comune Riciclone”: la soddisfazione di Mastrangeli e Scaccia

Nel corso del 10° Ecoforum del Lazio per le province di Frosinone e Latina, organizzato da Legambiente, con il patrocinio della Regione Lazio e il contributo del CONAI, il Comune di Frosinone è stato premiato come “Comune Riciclone”, alla presenza di istituzioni e rappresentanti della società civile.Un riconoscimento fondato sui dati ufficiali certificati da ARPA Lazio relativi al 2024, integrati con quelli del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare di ISPRA, che collocano Frosinone come unico capoluogo di provincia del Lazio a superare il target di raccolta differenziata previsto dalla normativa, con una percentuale pari al 69,5%, a fronte di una media provinciale del 63,5% e regionale del 56,2%.

“L’amministrazione e l’intera città di Frosinone ringraziano Legambiente Lazio per il riconoscimento assegnato, che valorizza un percorso costruito nel tempo. I numeri raccontano una realtà concreta e misurabile: Frosinone ha scelto con convinzione la strada della sostenibilità e oggi ne raccoglie i frutti. Questo premio non celebra solo una percentuale, ma il lavoro di una città intera – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – È il risultato di una visione amministrativa chiara, di un’organizzazione efficiente e del senso civico dei cittadini, che ogni giorno dimostrano attenzione e rispetto per il bene comune. Superare la soglia di legge non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. L’obiettivo è continuare a crescere, rendendo il sistema sempre più equo e capace di incidere positivamente sulla qualità della vita, anche attraverso strumenti come la tariffa puntuale. Ambiente e benessere sociale devono camminare insieme”.“Il riconoscimento ricevuto a Latina certifica l’efficacia di un modello che non nasce per caso. È il frutto di un lavoro quotidiano fatto di servizi ritagliati su misura rispetto alle esigenze della città e di coinvolgimento reale del territorio – ha dichiarato il vicesindaco Antonio Scaccia – Ringrazio cittadini, scuole e attività produttive che contribuiscono ogni giorno con comportamenti responsabili. Proseguire su questa strada significa rafforzare una cultura della sostenibilità capace di generare benefici duraturi, soprattutto per le giovani generazioni, che erediteranno le scelte che ognuno di noi compie oggi”.