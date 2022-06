10 anni di Confagricoltura Donna

Confagricoltura Donna ha celebrato i 10 anni dalla nascita con un incontro organizzato alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati per analizzare i profili strutturali e produttivi dell’agricoltura femminile.

Presente anche la consulta provinciale di Frosinone, intervenuta con la sua delegazione portando la sua testimonianza sulle aree rurali svantaggiate, dove il futuro è “Donna”.

Alla presenza della Presidente Nazionale di Confagricoltura Donna Alessandra Oddio Baglioni, il Presidente Nazionale Confagricoltura Massimiliano Giansanti, degli onorevoli e senatori come rappresentanti della camera dei deputati, la Presidente provinciale Alessandra Atorino per la consulta provinciale di Frosinone ha relazionato sulla realtà imprenditoriale femminile del territorio ciociaro, toccando i temi e le criticità del fare impresa femminile in agricoltura. Chiari e scuri sono emersi come la creatività, la sostenibilità e la visione del futuro delle imprenditrici ormai di tipo manageriale che si scontrano con i problemi legati all’accesso al credito, le spese ingenti per essere sempre più sostenibili, innovative e più produttive in futuro.

comunicato stampa