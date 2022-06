1° Summit Blue Forum Italia Network. “Pnrr del Mare: la sfida blue dei territori e delle imprese”

Continuano i dibattiti al Blue Forum Italia Network. L’appuntamento con “Pnrr del Mare: la sfida blue dei territori e delle imprese” ha visto un ricco parterre di relatori

“Pnrr del Mare: la sfida blue dei territori e delle imprese”, questo il tema al centro del quarto appuntamento di giornata al Blue Forum Italia Network. In apertura dei lavori, arriva un’importante anticipazione: la prossima edizione del Summit si terrà a Venezia.

A dare il via al dibattito, il presidente di Assonautica Italiana, di SiCamera e della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora: “Parlare delle sfida blue dei territori e delle imprese partendo da questo scenario magnifico è un vantaggio. Oggi qui abbiamo i rappresentanti delle Regioni italiane, tracciare la rotta per dare risposte ai territori e alle imprese, affinchè siano pronti alla sfida blue, non sarà difficile, perchè lo faremo insieme, con unità di intenti, creando le giuste sinergie. A conclusione dei lavori, oggi firmeremo un protocollo d’Intesa sull’Economia del Mare – tra CCIAA Frosinone Latina e CCIAA Chieti Pescara – che unisce due mari, il Tirreno e l’Adriatico. Ecco, forse, siamo dei visionari anche un po’ in questo ma non ci saremmo ritrovati qui se non fosse stato così”.

A moderare l’incontro Virginia Saba che, dopo l’intervento del presidente, ha passato la parola ad Enrica Onorati – Assessora Agricoltura Regione Lazio. Sono intervenuti Fabrizio D’Oria – Direttore operativo Vela Spa – Veneto; Francesco De Angelis – Presidente Consorzio Industriale del Lazio; Enrico Forte – Presidente VI Commissione Regione Lazio; Marietta Tidei – Presidente Commissione attività produttive Regione Lazio; Guido D’Amico – Vicepresidente PALMER – Lazio; Giancarlo Vinacci – Presidente Think Tank Vinacci – Liguria; Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara – Abruzzo.

L’ultimo appuntamento della giornata è con il Salotto del Blue forum, “Le donne e il mare”. Partecipano Anna Lapini – Presidente Terziario Donna Confcommercio; Tiziana Pompei – Vicesegretario generale Unioncamere; Francesca Gerardi – Segretario della VI Commissione Finanze Camera dei Deputati; Eleonora Pisicchio – Direttore Fondo For.Te. Modera Nunzia De Girolamo. Domani la giornata di chiusura del 1° Summit Blue Forum Italia Network.

COMUNICATO STAMPA