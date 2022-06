1° Summit Blue Forum Italia Network, la VI Conferenza di Sistema di Assonautica Italiana chiude l’appuntamento internazionale

Con la VI Conferenza di sistema di Assonautica Italiana si chiude ufficialmente la due giorni dedicata all’Economia Blue che ha acceso i riflettori sul Golfo di Gaeta

In chiusura del 1° Summit Blue Forum Italia Network si è tenuta la VI Conferenza di Sistema di Assonautica Italiana, all’insegna del 50° anniversario dell’Associazione. “Dalla nautica da diporto a una nuova Economia del mare”, questo il titolo della conferenza presenziata dal presidente di Assonautica Italiana, SiCamera e Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, alla quale hanno partecipato le assonautiche territoriali e i soggetti esterni coinvolti nella progettualità, per programmare e definire le attività 2022/2023.

Tra gli interventi, quello del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia con un contributo video. Poi il via al dibattito con il vice presidente del Parlamento Europeo on. Fabio Massimo Castaldo al quale sono state esposte varie tematiche e criticità del comparto nautico.

Tra gli argomenti trattati, a catalizzare l’attenzione, il documento predisposto dall’Associazione sulle concessioni demaniali che scadranno nel 2023 e che sarà illustrato dal vice presidente Andrea Ciulla in audizione presso la competente Commissione presso la Camera dei Deputati.

Si è poi passati alla 34esima edizione del raid velico, “Appuntamento in Adriatico”, che è in corso di svolgimento, come il nuovo premio Blue Marina Awards promosso da Assonautica Italiana e ideato da Walter Vassallo Ad di Letyourboat, con i partner ASSONAT e il RINA. Si tratta di un marchio di riconoscimento da assegnare su base annuale ai Porti e Approdi turistici italiani più meritevoli nella gestione e sviluppo delle loro strutture dal punto di vista della sostenibilità, della sicurezza, dell’innovazione e dell’accoglienza turistica. Si può partecipare ad uno o a tutti i 4 premi fino al 30 luglio. I premi saranno conferiti durante il Salone Nautico di Genova.

In seguito, il Vice Presidente vicario, Francesco De Filippo, ha illustrato le azioni di Assonautica Italiana per l’inserimento del turismo nautico all’interno del piano di promozione 2022 del Ministero del Turismo e delle Regioni.

Ricco il parterre dei presenti in sala, a loro il Presidente Acampora ha rivolto il suo personale ringraziamento per l’importante contributo fornito in chiusura del 1° Summit Blue Forum Italia Network.

COMUNICATO STAMPA