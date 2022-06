1° Summit Blue Forum Italia Network “Blue Think Tank Preview: verso un turismo sostenibile” The European House Ambrosetti

Il terzo appuntamento al Blue Forum, per la giornata di venerdì 17, è con “The European House Ambrosetti”

“The European House Ambrosetti” protagonista del terzo appuntamento di giornata al 1° Summit Blue Forum Italia Network con “Blue Think Tank Preview: verso un turismo sostenibile”.

Ad aprire i lavori il presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, di Assonautica Italiana e di SiCamera, Giovanni Acampora: “Sono orgoglioso che The European House Ambrosetti sia con noi oggi. Parliamo di un gruppo che non ha bisogno di presentazioni e la partnership che oggi si consolida – su un settore predominante per le filiere della Blue Economy come il turismo – è significativa. Il turismo nel nostro Paese ha avuto un doppio choc dovuto alla pandemia prima e alla guerra poi e non possiamo permetterci che un settore trainante della nostra economia viva una battuta d’arresto così prolungata. E’ necessario evolvere verso un turismo sostenibile ma è altrettanto necessario farlo tutelando gli interessi delle nostre imprese e questo incontro sarà l’occasione per condividere le strategie da mettere in atto”.

A moderare il dibattito, Gabriele Capolino – direttore ed editore associato di MF – Milano Finanza. Sono intervenuti Carlo Cici, Partner e Responsabile Area Sustainability The European House Ambrosetti; Patrizia Lombardi, Vice Rettore, Politecnico di Torino – Presidente Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile

Gaetano Evangelisti, Responsabile Affari Territoriali, Enel Italia; Luigi Di Marco,

Area coordinamento ASviS; Autore Quaderno ASviS “Sviluppo Sostenibile e politiche europee”.

Direttirici europee, agenda europea per il turismo sostenibile, Green Deal, sfide del mercato, formazione, digitalizzazione, programmazione, Pnrr, e non solo. Un dibattito fiume nel quale sono stati toccati tutti i punti più urgenti per rispondere alla sfida dell’Europa. La rotta per un turismo sostenibile è stata tracciata. Il prossimo appuntamento è con “Pnrr del mare: la sfida blue dei territori”.

