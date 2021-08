1° Rally di MSGC: trionfa l’equipaggio Tribuzio-Stracqualursi, 2° posto per Massa-D’Alessandro e 3° classificato Fiore-Natalini

Si è conclusa la prima edizione del Rally Città di Monte San Giovanni Campano che ha visto trionfare l’equipaggio ciociaro formato da Tribuzio-Stracqualursi su Skoda Fabia. Sul secondo gradino del podio l’equipaggio Massa-D’Alessandro che si sono aggiudicati anche l’ultima prova speciale su Skoda Fabia, mentre si sono piazzati al terzo posto i toscani Fiore- Natalini anch’essi su Skoda Fabia. Quarti classificati Trotta-Verrico (Skoda Fabia) e chiude in quinta posizione l’equipaggio toscano Della Maggiora- Moriconi (Skoda Fabia). Sesti assoluti e primi tra i “non Skoda” i locali Zoffranieri-Nardozi a bordo di una Renault Clio. Sicuramente è da sottolineare la notevole selettività del tracciato, composto dalle due prove speciali “M.S.G. Campano” e “Boville Ernica” ripetutesi per tre volte per un totale di sei prove speciali ed oltre 55 km di tratti cronometrati, visto che circa la metà degli equipaggi al via non ha visto il traguardo. Tra questi anche due tra gli equipaggi favoriti, Giannetti-Lepore usciti di strada già della prima prova e Minchella-Garzuoli (entrambi su Skoda Fabia) che, dopo aver vinto la prima prova, a causa di una foratura nella seconda speciale hanno accumulato oltre dieci minuti di svantaggio portandoli al ritiro. Carmine Tribuzio: “Sono soddisfatto di questa vittoria per una gara che ho deciso di fare all’ultimo momento e fino a ieri sera tardi siamo stati impegnati in una cerimonia del mio amico e navigatore Gianni Stracqualursi. Peccato per il ritiro di quelli che potevano essere due avversari duri da battere, ma anche Vincenzo Massa, considerando che era al suo debutto su una vettura così difficile, è stato un avversario degno di una gara dura come questa”. Ha dichiarato il vincitore, attuale leader della classifica della Coppa Italia all’arrivo a Monte San Giovanni Campano. La gara si è svolta con la massima regolarità grazie all’impegno dell’organizzazione curata dall’ A.S.D. Rally Game e promossa dall’A.S.D. Free Spirit e grazie al patrocinio del comune di Monte San Giovanni Campano e del comune di Boville Ernica. Nelle foto: Il podio del 1^ Rally di Monte San Giovanni Campano e la vettura dell’equipaggio vincitore Notizie e classifiche ufficiali sul sito: www.rallymsgc.it e 1′ RALLY CITTA’ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

COMUNICATO STAMPA