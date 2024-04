1° maggio con nuova perturbazione. Torna la pioggia e anche qualche forte temporale

La circolazione di stampo invernale è stata definitivamente sostituita sull’Italia dal suo estremo opposto. Correnti di aria calda di matrice africana richiamate dall’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale. L’aumento delle temperature è stato sensibile anche fino a 10°C in più rispetto alla giornata di venerdì. Per ora queste correnti sono a prevalente curvatura anticiclonica e a parte qualche ammasso nuvoloso che insiste ancora al Nordovest sono garanzia di una stabilità quasi assoluta sull’Italia. Ma dalla giornata di martedì il progressivo avanzamento verso il Mediterraneo centrale di un vortice di bassa pressione nato su Gibilterra, porterà un nuovo peggioramento del tempo. Durerà molto poco quindi questa nuova fase dal sapore semi estivo e poi tornerà subito la pioggia che nella giornata di mercoledì 1 maggio potrà essere localmente intensa su alcune regioni. Vediamo allora come andrà:

Nella giornata di lunedì avremo prevalenti condizioni di tempo stabile e soleggiato sull’Italia con qualche modesto disturbo nuvoloso al Nordovest associato a fenomeni del tutto isolati. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento ovunque con punte fino a 27/28°C. La ventilazione sarà moderata di scirocco.

Nella giornata di martedì nubi in aumento al Nordovest e sulla Sardegna con qualche piovasco o temporale più probabile dal pomeriggio. Ancora in prevalenza soleggiato altrove ma con tendenza verso sera a qualche pioggia anche sulla Sicilia occidentale. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente da ovest, saranno ancora stabili e dal sapore estivo a est. La ventilazione sarà moderata a tratti tesa di Scirocco. Nella giornata di mercoledì 1 maggio la perturbazione associata al vortice ciclonico raggiungerà tutta l’Italia portando piogge e temporali, anche intensi al Nordovest, Lombardia, Emilia occidentale, Isole maggiori, fascia centrale tirrenica e Campania. Resteranno più protette dal maltempo il Triveneto, l’Emilia orientale, la Romagna, il medio basso Adriatico e lo Ionio dove locali fenomeni non sono comunque esclusi. Le temperature saranno in generale diminuzione, la ventilazione tesa dai quadranti meridionali. Giorni successivi: il bacino centrale del Mediterraneo continuerà a ospitare un’area di bassa pressione che sarà responsabile di nuove condizioni di instabilità sull’Italia. Attese ancora piogge e locali temporali con un ulteriore lieve calo delle temperature. (FONTE 3B METEO)