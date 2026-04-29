1° Maggio a Isola del Liri, Cisl Fp Frosinone «Dignità del lavoro al centro della nostra azione»

Anche quest’anno la Cisl Fp Frosinone sarà presente il prossimo 1° maggio al tradizionale corteo di Isola del Liri, in occasione della Festa dei Lavoratori. Un appuntamento che rappresenta non solo un momento simbolico, ma un’occasione concreta di confronto, partecipazione e rivendicazione dei diritti. Il tema scelto per il 2026 – “Lavoro dignitoso. Contrattare nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” – richiama con forza la necessità di governare le trasformazioni in atto, evitando che l’innovazione tecnologica si traduca in nuove disuguaglianze. «In un contesto di cambiamenti profondi, segnato dalla digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale e dalla riorganizzazione dei servizi pubblici, il nostro impegno come CislFp Frosinone è chiaro: mettere sempre al centro la persona, il lavoro e la dignità di chi ogni giorno garantisce il funzionamento della pubblica amministrazione e dei servizi essenziali – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Nella provincia di Frosinone continuiamo a registrare criticità importanti: carenze di organico negli enti locali, nel comparto sanitario e nelle funzioni centrali, carichi di lavoro sempre più gravosi e una necessità urgente di valorizzazione professionale. A questo si aggiunge la sfida dell’innovazione tecnologica, che deve essere accompagnata da formazione adeguata, contrattazione inclusiva e garanzie reali per i lavoratori.In questi anni abbiamo portato avanti un lavoro costante e capillare sul territorio: dalla contrattazione decentrata negli enti locali alla tutela dei lavoratori della sanità, fino al supporto quotidiano nei luoghi di lavoro, intercettando bisogni e costruendo soluzioni. Abbiamo promosso percorsi di formazione, rafforzato il dialogo con le istituzioni e difeso con determinazione i diritti acquisiti, lavorando al contempo per conquistarne di nuovi. Il nostro obiettivo resta quello di costruire un lavoro pubblico sempre più qualificato, stabile e giustamente retribuito, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e di offrire prospettive ai giovani. Per farlo, è indispensabile rilanciare la contrattazione come strumento centrale, capace di governare il cambiamento e di introdurre nuove tutele, soprattutto in relazione all’impatto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Il 1° maggio non è solo una celebrazione: è un impegno che si rinnova. Saremo in piazza a Isola del Liri per ribadire che il lavoro dignitoso non è uno slogan, ma un diritto fondamentale. E continueremo, ogni giorno, a batterci affinché questo diritto sia garantito a tutte e a tutti, nella nostra provincia e nel Paese».