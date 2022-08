1° Festival della Cultura Castelliri

E’ giunto alla sua ultima serata, delle quattro programmate, il 1° Festival della Cultura di Castelliri. L’epilogo di questo evento, che ha richiamato centinaia di persone in piazza Marconi a Castelliri, in provincia di Frosinone, è fissato per domani, sabato 6 agosto, alle ore 21, con la serata dedicata alla “Violenza di Genere” e in particolare alla scrittrice, influencer ed attivista, Carlotta Vagnoli che interverrà sul palco del “Festival della Cultura” che dialogherà con il direttore di Tg24.info, Alessandro Andrelli. Ma le sorprese per l’ultima serata del “1° Festival della Cultura” non mancheranno. L’organizzazione ha preparato una scaletta ricca di emozioni, pronta alla riflessione e al dibattito su di uno dei tempi più discussi degli ultimi anni, quello della “Violenza di Genere” e soprattutto le tante complessità del rapporto tra uomo e donna che la società moderna stenta ad affrontare, provando altresì a dialogare, abbattendo una serie di tabù e stereotipi. La serata, come le precedenti, sarà presentata da Maria Laura Leone e vedrà la presenza delle autorità locali e regionali che hanno reso possibile questo evento promosso dal Comune di Castelliri grazie al contributo della Regione Lazio e al patrocinio dell’Amministrazione Provinciale. Durante la serata sarà possibile acquistare i libri di Carlotta Vagnoli nell’apposito stand della libreria “Universitas” di Sora.



ᴇᴄᴄᴏ ɪʟ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴍᴀ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴏ

Venerdì 29 luglio – 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 "𝐌𝐢𝐨 𝐅𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨"

Venerdì 29 luglio – 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐢 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚 🗣

Sabato 30 luglio – 𝐋𝐞𝐨 𝐆𝐚𝐬𝐬𝐦𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 🏳️‍

Domenica 31 luglio – 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐂𝐫𝐞𝐩𝐞𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐚 🎙

Sabato 6 agosto – 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐕𝐚𝐠𝐧𝐨𝐥𝐢 𝐢𝐧 “𝐅𝐚𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐞”🧏‍♀️

IL PROGRAMMA



Sabato 6 agosto, Carlotta Vagnoli chiuderà il Festival della Cultura di Castelliri. Affermata autrice e sex columnist, attivista impegnata contro la violenza di genere. In quest’ambito è attualmente una delle figure più note in Italia. Capace di stregare migliaia di persone su Instagram, spazio in cui riesce ad arrivare dritta al punto senza filtri e pregiudizi, grazie al suo penetrante stile comunicativo . Ha scritto vari libri: “Maledetta sfortuna” riscuote un successo impressionante. È disponibile il suo nuovo libro “Memorie delle mie puttane allegre”. Dialogherà con il giornalista e direttore di Tg24.info, Alessandro Andrelli.

