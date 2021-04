1 e 2 Maggio: Motori in pista al Rally Slalom sul Circuito Internazionale del Volturno a Limatola

Rally notturno Sabato 1 Maggio e Slalom in pista Domenica 2 Maggio per l’equipaggio D’Alto-Lepore del Team Evo Rally. Dopo l’ottimo risultato al 27.mo Rally Città di Casarano, l’equipaggio scende in pista a Limatola, Benevento, per alcuni test in vista delle prossime gare.

Gianluca D’Alto e Marco Lepore guideranno una Skoda Fabia R5. L’evento è organizzato dalla scuderia campana Testa Corse diretta da Domenico Testa.

Si inizia Sabato primo maggio alle ore 17 con le verifiche e poi le prove e alle 22 con il Rally notturno. Domenica invece appuntamento dalle 7:30 alle 9:30 per le verifiche tecniche e dalle 10 per lo Slalom in pista con tre prove speciali particolarmente impegnative. Ci sarà da divertirsi per i piloti della DrcSportManagement D’Alto e Lepore.

COMUNICATO STAMPA

