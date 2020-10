1° Consiglio comunale a Fontana Liri

Il primo consiglio comunale della nuova amministrazione, capeggiata dal sindaco Gianpio Sarracco, si è aperto con l’appello dei partecipanti da parte della segretaria comunale, Arianna Pagani.

Dunque si è proseguito per punti.

Il primo (insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti) si è dileguato senza intoppi con la semplice verifica delle condizioni per i singoli partecipanti di lista e opposizione.

Il secondo punto, prevedeva l’elezione del presidente del consiglio comunale. Il sindaco infatti ha provveduto a fare i ringraziamenti al precedente presidente in carica, Sergio Proia, con i seguenti aggettivi “competenza, professionalità e serietà”.

Non ha mancato poi l’occasione di suggerire la candidata preferita, la prima vicesindaco donna dello scorso mandato, la dottoressa Barbara Battista, che come pronosticato è risultata vincitrice della votazione con 7 voti e 3 schede bianche.

Proprio lei ha preso in mano le redini del consiglio, scalzando dalla poltrona la segretaria Pagani, e irrompendo sulla scena per i ringraziamenti, anch’essa al predecessore, e l’auspicio un pò pretenzioso di essere “impeccabile”.

Il terzo punto ha visto il neo-sindaco protagonista del giuramento con le parole: “giuro di essere leale alla costituzione italiana” e subito dopo lo stesso sindaco eleggere la giunta comunale con il suo vice, Cristiano Grimaldi (Ciccio), e l’assessore, Emanuele Giannetti (Zoran).

Per le deleghe invece bisognerà aspettare il prossimo consiglio dove il sindaco sceglierà i ruoli di una squadra che “avrà la possibilità di poter lavorare per il bene della collettivtà”.

Il quarto punto ha riguardato l’esposizone delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Ovviamente, come ricorrente, in primis i ringraziamenti del sindaco ai consiglieri uscenti “che hanno messo a disposizione serietà e esperienza per la collettività” , Piero Landini e Sergio Proia.

Poi, con tono vanesio, si è rivolto a se stesso auto-congratulandosi per il secondo mandato consecutivo e citando anche i tre consiglieri non eletti, che lo hanno aiutato a giungere alla vittoria: Sergio Proia, Maria Strangolagalli e Ettore Marco Battista.

Soffermandosi poi sulle volontà e gli obbiettivi di questo nuovo percorso, ha esordito dicendo di voler conferire deleghe speciali ai tre consiglieri appena citati, e di aver bisogno di “una squadra, un gruppo dinamico e in sinergia con una opposizone leale e costruttiva, disponibile al dialogo”.

Elencando tutti i punti scritti su un foglio, che l’amministrazione Sarracco si è prefissata, tra cui la rivalutazione del borgo di Fontana Liri superiore, la riabilitazione dello Stabilimento Militare Propellenti, l’ampliamento della piazza della contrada San Paolo, la rete fognaria, l’impianto di illuminazione, marciapiedi strade e quant’altro si propina agli elettori, possiamo notare una ingente quantità di scopi alcuni facilmente raggiungibili altri invece che rasentano l’utopistico.

Quinto e ultimo punto lo scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Fontana Liri, Casalattico e Vicalvi, dunque in breve l’esenzione degli obblighi e il conseguente cambio comune da parte della precedente segretaria, Arianna Pagani, che è stata elogiata dal sindaco come una “professionalità importante e di sostegno”, alla quale l’amministrazione non avrebbe di certo rinunciato.

Il consiglio si è quindi concluso con un intervento per ciascuno dei componenti dell’opposizione, ma mentre i due candidati della lista avversaria, Tommasino Lancia e Davide Simoni, si sono limitati a fare i ringraziamenti e a ricordare che la loro sarà una opposizione dura e vigile, il capolista e capo dell’opposizione, dr. Giuseppe Battista, ha lanciato velatamente delle frecciate alla nuova amministrazione.

Cominciando anch’egli con i ringraziamenti alla lista, agli elettori e ai sostenitori, ha proseguito poi con un evidente tentativo di mascherare ciò che sarebbe venuto, dicendo “è stata una bella esperienza, ce ne siamo detti di tutti i colori, ma le critiche erano rivolte solo al soggetto politico non alla persona, perciò spero potremmo collaborare perchè il nostro unico obiettivo è il bene comune”.

Queste le parole che preannunciavano la burrasca infatti, subito dopo, non ha perso tempo rinfrancando la dose dei due oppositori precedenti dicendo che sarebbe stata una opposizione “di ferro”, vigile e intransigente, per poi rinfrescare alcuni dei problemi cardine come la mancanza di luce in determinate contrade di Fontana Liri superiore e il debito cittadino, nascondendolo sotto la preoccupazione per il dissesto economico arpinate dato che Arpino, Arce e Santo Padre, fanno pare del Civitas Europae (unione della regione Lazio con 16891 abitanti) proprio come Fontana Liri.

In risposta il sindaco ha evaso il discorso dicendo che non era né il tempo né il luogo adatto per parlarne ma che sicuramente la loro collaborazione sarebbe stata florida e pacata.

Così la dottoressa Barbara Battista ha annunciato la fine del consiglio, facendo i saluti di rito e chiudendo un clima che già dagli albori sembra teso e guerrigliero tra amministrazione e opposizione.

Non ci resta che darci appuntamento al prossimo consiglio e sperare che i toni siano “PACATI”.

Luca Colafrancesco

