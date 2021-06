1° Comprensivo di Frosinone tra commozione, poesia, Matematica e…Musica!!!!!!

Venerdì 4 giugno il 1° Comprensivo di Frosinone ha voluto festeggiare e salutare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che si accingono a sostenere gli Esami di Stato e a proseguire i loro studi alle superiori. È stato un momento di gioia e commozione per alunni e docenti che sono stati omaggiati di un piccolo portafortuna e una pergamena.

Il momento di festa dell’istituto è proseguito con la premiazione degli ottimi risultati raggiunti dai suoi studenti in due importanti e prestigiose competizioni.

I Giochi matematici dell’Università Bocconi hanno visto distinguersi, tra i 52 partecipanti della Scuola Primaria, 1^ Categoria C.E., gli alunni Chiappini Federico, Capati Stella e Tallini Ester che hanno superato le selezioni indette per il Concorso stesso. L’Istituto ha voluto riconoscere ai primi classificati il merito di essersi distinti e, per questo, è stata organizzata una manifestazione nel bellissimo atrio dell’Istituto, per permettere ai ragazzi, tutti, di partecipare in sicurezza e festeggiare i traguardi raggiunti dai compagni.

A seguire si è celebrata la Categoria C1, che ha coinvolto i ragazzi della Secondaria di primo grado. A questa competizione hanno partecipato 54 studenti e, i primi tre classificati sono stati Ricciotti Alessia, Di Folca Giacomo, Hotoleanu Anthony. Si è classificata anche la studentessa Cristini Alice, che, insieme ad Anthony Hotoleanu, ha ottenuto la possibilità di partecipare in agosto, in modalità online, alla prova nazionale di Losanna e, a settembre, di Milano.

La coordinatrice del concorso, la Prof.ssa Marinella Frattale e le figure coadiuvanti, la Prof.ssa Simona Minotti e le Maestre Nunzia Cecere, Graziana Lupo e Natalina Anelli, sono state pubblicamente ringraziate dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Edina Furlan, che, oltre a presiedere la manifestazione, ha personalmente premiato i ragazzi classificati con medaglie, coppe e pergamene.

La Dirigente si è congratulata con i ragazzi vincitori, ma non ha dimenticato tutti i partecipanti donando loro una medaglia e ringraziandoli per l’impegno, comunque, assunto.

La manifestazione è proseguita con la premiazione di alcuni ragazzi frequentanti il corso musicale,fiore all’occhiello dell’istituto, anche grazie alla grande esperienza, bravura e professionalità delle Professoresse Demi Laino e Maria Grazia Antonucci.

La partecipazione al Concorso “Pietro Egidi” di Viterbo, è stata eccellente.

Si sono classificati per la Sezione Duo, al violino, Kristea Eduard e Renzi Alessandro, ottenendo il punteggio di 96/100, classificandosi così al primo posto;

Nella categoria solisti, sezione archi,l’alunna Mola Noemi, con 95/100, si è classificata prima al concorso.

Si è distinta l’alunna Camilla Archilletti che ha eseguito un difficilissimo brano di Liszt, sezione pianoforte, categoria solisti, classificandosi al terzo posto con 85/100.

La mattinata è proseguita con la premiazione dell’alunno Giuseppe Casini, la cui poesia, scritta per ricordare gli orrori dell’Olocausto, è stata scelta come migliore dalla celebre scrittrice Dacia Maraini.

Premiati anche gli alunni Fiorini Francesco e Noemi Mola per la realizzazione di un significativo ed articolato video dal titolo “La scuola al tempo del Covid” , costituito da una serie di interviste ad esponenti politici, del mondo della scuola, della cultura.

Questi momenti sono stati impreziositi dalla presenza e, soprattutto, dalle parole della Dirigente Scolastica che, con evidente soddisfazione mista a commozione per le belle prove sostenute dai ragazzi, ha avuto parole di elogio e di sprone a puntare sempre più in alto, non perdendo mai di vista, però, quelli che sono i veri valori.

La mattinata si è conclusa all’insegna della gioia e della soddisfazione da parte di tutto il Primo Comprensivo che ha festeggiato o propri alunni nel rispetto delle norme di distanziamento vigenti.

Comunicato stampa