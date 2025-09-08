🛑ULTIM’ORA / Arpino, grave incidente sul lavoro: operaio soccorso e trasportato in ospedale

Attimi di paura ad Arpino, in località Vano Scaffa, per un grave incidente sul lavoro. Un operaio di 55 anni, residente a Isola del Liri, è rimasto ferito durante le operazioni all’interno di un’azienda della zona.

L’uomo ha riportato un trauma e lesioni a un arto inferiore. In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza, ma il velivolo non è atterrato, segno che le condizioni del ferito non sarebbero tali da far temere per la vita. L’operaio è stato quindi trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità” di Sora.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sora e il personale della Asl. L’area dell’incidente, dove si trova il macchinario coinvolto, è stata immediatamente delimitata per consentire le verifiche del caso.

Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre in azienda resta forte la preoccupazione per le condizioni del lavoratore.

Foto archivio

Correlati