Attimi di paura ad Arpino, in località Vano Scaffa, per un grave incidente sul lavoro. Un operaio di 55 anni, residente a Isola del Liri, è rimasto ferito durante le operazioni all’interno di un’azienda della zona.
L’uomo ha riportato un trauma e lesioni a un arto inferiore. In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza, ma il velivolo non è atterrato, segno che le condizioni del ferito non sarebbero tali da far temere per la vita. L’operaio è stato quindi trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità” di Sora.
Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sora e il personale della Asl. L’area dell’incidente, dove si trova il macchinario coinvolto, è stata immediatamente delimitata per consentire le verifiche del caso.
Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre in azienda resta forte la preoccupazione per le condizioni del lavoratore.
Foto archivio
🛑ULTIM’ORA / Arpino, grave incidente sul lavoro: operaio soccorso e trasportato in ospedale
Attimi di paura ad Arpino, in località Vano Scaffa, per un grave incidente sul lavoro. Un operaio di 55 anni, residente a Isola del Liri, è rimasto ferito durante le operazioni all’interno di un’azienda della zona.