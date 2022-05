Un grave incidente è avvenuto poco fa su viale San Domenico nei pressi della rotatoria vicino l’ipermercato Oasi. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, uno scooter e un’auto si sono scontrati, ad avere la peggio il conducente delle due ruote che è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e viste le gravi ferite riportate hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza che è atterrata sul luogo dell’incidente, ha trasporto il ferito in un nosocomio romano.

