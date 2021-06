🛑ULTIM’ORA 🛑 Sora / Broccostella, precipita da un edificio nei pressi della Ex Tomassi: è grave

Un uomo è precipitato da un edificio cadendo rovinosamente a terra, è successo intorno alle 9.00 circa, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, visto le gravi condizioni è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza che è atterrata nei pressi della Ex Tomassi, nella zona industriale tra Sora e Broccostella, l’uomo è stato trasportato in un nosocomio romano. Sul posto anche le forze dell’ordine per l’accaduto.

