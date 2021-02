🛑ULTIM’ORA🛑 Monte Velino, trovato il corpo di uno dei dipersi: proseguono ricerche con unità cinofile

Avezzano . E’ stato individuato da poco il corpo di uno dei quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino. Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi.Dalle prime informazioni il corpo ritrovato sta per essere trasportato all’obitorio dell’ospedale di Avezzano.

foto archivio

