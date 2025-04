🛑ULTIM’ORA🛑 Broccostella /Arpino, 63enne trovato senza vita: inutili i soccorsi

Nel tardo pomeriggio di oggi, un uomo di 63 anni, residente in zona Sant’Altissimo ad Arpino, è stato trovato privo di vita sulle sponde del fiume Fibreno, nel territorio di Broccostella. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso mentre l’uomo era intento a pescare.A dare l’allarme alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Sora, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, il malore gli è stato fatale.

Foto archivio